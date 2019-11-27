Сокращение числа государственных чиновников, которое правительство планирует начать со следующего года, поможет повысить производительность госсектора. Такое мнение выразил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Международного форума производительности.

«Производительность труда в госсекторе: мы пошли по короткому пути — предложили сократить количество чиновников, и это предложение было принято», — сказал Силуанов.

Ранее первый вице-премьер пообещал сокращать количество чиновников с 2020 года. Он отмечал, что Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих благодаря передаче части задач федеральных органов исполнительной власти на аутсорсинг.

К факторам, способствующим росту производительности труда сотрудников частных и государственных компаний, первый вице-премьер отнес хороший уровень образования, высокую зарплату и качественный отдых. «Люди должны работать, понимая все процессы, они должны быть хорошо обучены, иметь хороший отдых и заработную плату. Это все повышает производительность труда. В этом направлении и будет развиваться наш национальный проект, без которого невозможно выполнить другие задачи — по темпам роста, по вхождению нашей экономики в клуб мировых лидеров», — сказал Силуанов.