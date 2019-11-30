Большинство россиян (62%) не ведут переговоры с работодателем перед увольнением, а предпочитают молча покинуть компанию. Таковы данные исследования аналитиков «Авито Работы».

«Если среди мужчин больше трети готовы открыто высказать свои претензии начальству, то среди женщин таких всего четверть. При этом от 9% до 14% россиян увольняются потому, что их не устраивают условия работы и отношение руководства... Меньше трети трудоустроенных россиян (31%) утвердительно ответили на вопрос: «Общались ли вы с руководителем о возможности улучшения условий труда перед уходом c прошлого места?». 62% отметили, что они этого не делали, а 7% затруднились ответить на этот вопрос. Работники микро- и малого, а также среднего бизнеса говорят с руководством чуть чаще работников крупного бизнеса (по 33% против 31%)», — говорится в сообщении.

Женщины реже мужчин решаются на финальный разговор с руководителем по поводу возможного улучшения условий труда (26% против 35%). Ответы также отличаются в зависимости от региона проживания респондентов: сибиряки, жители Дальнего Востока и петербуржцы предпочитают увольняться молча. Среди москвичей наиболее высок процент тех, кто пытается улучшить условия работы или просто готов высказать начальнику все перед увольнением, уточняют эксперты.

«При этом в списке самых распространенных причин поиска новой работы россияне чаще всего указывают, что зарплата не соответствует их ожиданиям (49%) и что им хочется сменить сферу деятельности (24%). Также зачастую условия труда (14%), необходимость постоянно перерабатывать (13%) и отношение к сотрудникам на старой работе (9%) являются основными причинами желания смены работы», — заключили в «Авито Работа».

В опросе приняли участие 1,7 тыс. респондентов со всей России в возрасте от 18 лет.

