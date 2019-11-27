Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 11 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,06 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 15,1 тыс. сделок на сумму порядка 1,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,9—64,07 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 70,44 рубля и вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6 тыс. сделок примерно на 332,1 млн евро по курсам от 70,31 до 70,48 рубля за евро.

«Рубль стабилен, внешнего негатива нет. В четверг доллар США вряд ли выйдет за пределы 63,9—64,15 рубля, а евро останется в диапазоне 70,4—70,7 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.