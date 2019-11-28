Ежегодный форум о трансформации банковского IT-ядра — FinCore 2019 пройдет 5 декабря на московской площадке Digital October.
В программе форума:
- IT-приоритеты на пути к Lifestyle Platform: кейсы банков для извлечения лучшего опыта — успешные и не очень;
- панельная дискуссия «Согласованное развитие бизнеса и IT»;
- целевая IT-архитектура при переходе к Lifestyle Banking: какие решения облегчают интеграцию, повышают гибкость и производительность платформы?
- управление IT-командами. Интеграция опыта для поиска новых решений;
- управление IT-расходами. Как сократить затраты при переходе к новой платформе: вендор / in-house / сила в партнерстве.
В числе выступающих:
- член правления, директор по информационным технологиям Альфа-Банка Сергей Поляков;
- старший вице-президент по информационным технологиям, член правления «Ростелекома» Кирилл Меньшов;
- заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов;
- директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ Сергей Лукашкин;
- главный IT-архитектор Райффайзенбанка Сергей Ромахин.
FinCore 2019 соберет более 400 представителей банков-лидеров, финансовых и крупнейших технологических компаний, которые не только формируют стратегию трансформации, но и являются проводниками технологических и бизнес-трендов на этом рынке.
Форум предназначен как для тех, кто уже вступил на путь преобразования IT-ядра, так и для тех, кто только формирует стратегию трансформации.
Подробную программу и список выступающих можно посмотреть на сайте форума.