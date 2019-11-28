Ежегодный форум о трансформации банковского IT-ядра — FinCore 2019 пройдет 5 декабря на московской площадке Digital October.

В программе форума:

IT-приоритеты на пути к Lifestyle Platform: кейсы банков для извлечения лучшего опыта — успешные и не очень;

панельная дискуссия «Согласованное развитие бизнеса и IT»;

целевая IT-архитектура при переходе к Lifestyle Banking: какие решения облегчают интеграцию, повышают гибкость и производительность платформы?

управление IT-командами. Интеграция опыта для поиска новых решений;

управление IT-расходами. Как сократить затраты при переходе к новой платформе: вендор / in-house / сила в партнерстве.

В числе выступающих:

член правления, директор по информационным технологиям Альфа-Банка Сергей Поляков;

старший вице-президент по информационным технологиям, член правления «Ростелекома» Кирилл Меньшов;

заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов;

директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ Сергей Лукашкин;

главный IT-архитектор Райффайзенбанка Сергей Ромахин.

FinCore 2019 соберет более 400 представителей банков-лидеров, финансовых и крупнейших технологических компаний, которые не только формируют стратегию трансформации, но и являются проводниками технологических и бизнес-трендов на этом рынке.

Форум предназначен как для тех, кто уже вступил на путь преобразования IT-ядра, так и для тех, кто только формирует стратегию трансформации.

Подробную программу и список выступающих можно посмотреть на сайте форума.