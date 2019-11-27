79 человек было задержано по подозрению в совершении покупки авиабилетов с использованием украденных и поддельных кредитных карт по результатам 12-й межправительственной операции в рамках Global Airline Action Days (GAAD), прошедшей в период с 18 по 22 ноября этого года в более чем 200 аэропортах мира, сообщает пресс-служба Европола.

В полицейской службе Европейского союза отметили, что в мероприятии приняли участие 56 авиакомпаний, 12 онлайн-турагентств и 60 государств, благодаря совместным усилиям которых удалось выявить более 150 подозрительных трансакций, были пресечены попытки незаконного пересечения границ, использования поддельных удостоверений личности и похищения ребенка предположительно одним из родителей с целью бегства в Индию.

«Мошенничество с авиабилетами безгранично по своей природе. Операция стала кульминацией многолетнего и тщательного планирования между Европолом, правоохранительными, судебными и пограничными органами, авиакомпаниями и компаниями — эмитентами кредитных карт и является прекрасным примером того, как наши скоординированные силы могут вносить заметный вклад в борьбу с этими преступными синдикатами, действующими через международные границы», — сказал заместитель исполнительного директора Европола Вил ван Гемерт.

Директор департамента Интерпола по борьбе с оргпреступностью и новыми видами преступлений Пол Стэнфилд выделил высокий уровень компетенции сотрудников правоохранительных органов. По его словам, столь высокий результат операции стал возможным благодаря взаимной поддержке, обмену опытом между сотрудниками национальных организаций, их приверженности общим целям и доверию.

Эксперты отмечают, что количество случаев мошенничества с использованием кредитных карт значительно увеличилось на территории ЕС за последние несколько лет. По их оценкам, убытки авиационной отрасли достигают порядка 1 млрд долларов в год.