Банк «Возрождение» запустил акцию по начислению повышенного кешбэка до 20% для держателей кредитных или дебетовых карт «#непростокарта». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Акция приурочена к «черной пятнице» и началу сезона новогодних и рождественских распродаж и действует до 15 января 2020 года.

Для участия в акции нужно совершать покупки в категориях «Одежда и обувь», «Бытовая техника», «Детские товары» и «Развлечения».

Максимальная сумма начисления кешбэка в месяц — до 5 тыс. рублей.