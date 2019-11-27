Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на торжественной церемонии во Франкфурте-на-Майне поставила свою подпись на символическом изображении банкноты достоинством 20 евро. Как отмечает Deutsche Welle, первые купюры с изображением ее подписи появятся в обращении во второй половине 2020 года.

Банкноты с подписями предыдущих глав ЕЦБ, в том числе предшественника Лагард Марио Драги, также останутся в обороте.

Лагард назвала задачами ЕЦБ поддержание стабильности европейской валюты и сохранение евро в качестве безопасного средства платежа. «Наша обязанность — развивать и поддерживать это доверие, обеспечивая безопасность банкнот, надежность платежных систем и стабильность евро», — приводит ее слова Reuters.

В конце мая ЕЦБ выпустил в обращение обновленные банкноты номиналом 100 евро и 200 евро. На них появилось изображение героини древнегреческой мифологии Европы, размещенное на голографической полосе и водяных знаках. В апреле регулятор полностью прекратил выпуск банкнот в 500 евро. Это решение регулятор объяснил обеспокоенностью тем, что купюра «упрощает противозаконную деятельность».