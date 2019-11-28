Регионы недополучили 211 млрд рублей в прошлом году из-за льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество, говорится в письме первого замглавы Минфина Леонида Горнина к руководителям субъектов. Об этом пишут «Известия» .

Так, льготы для бизнеса по налогу на прибыль «в полном объеме признаны неэффективными» в 15 регионах, говорится в письме Горнина. В их числе Брянская, Владимирская, Воронежская, Костромская, Новгородская, Астраханская и Оренбургская области, республики Карелия, Тыва, Бурятия и Карачаево-Черкесия. В этот список попали Краснодарский, Камчатский и Красноярский края и Чукотский АО. В среднем по всей стране субъекты нерационально используют более 30% таких преференций из их общего объема.

Льготы по налогу на имущество абсолютно непродуктивны в 12 регионах: Воронежской, Новгородской, Тверской, Магаданской, Саратовской и Новосибирской областях, республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Марий Эл, Забайкальском крае и Санкт-Петербурге. Средний по стране показатель неэффективности этого типа стимулов составил чуть более 43%.

В письме первого замминистра главам регионов рекомендуется постоянно анализировать эти льготы и отменять неэффективные. Субъекты обязаны до 1 августа 2020 года самостоятельно оценить эффективность льгот и представить в Минфин программу по отмене нецелесообразных. Также масштаб недополученных из-за преференций доходов будет учитываться при составлении рейтинга регионов по качеству управления финансами.

По словам экспертов, три года назад неэффективных льгот в субъектах было гораздо больше, но с тех пор Минфин значительно ужесточил контроль за финансами, установил жесткие критерии долговой нагрузки. О том что регионы стремятся активнее урезать льготы, свидетельствует снижение их веса в налогооблагаемой базе. Около трети российских регионов дотируются из федерального центра, говорят эксперты. Фактически это означает, что одни субъекты платят за неэффективное управление других.