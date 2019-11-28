Доля инвесторов с небольшой суммой счета — 50—100 тыс. рублей — за последний год выросла вдвое: с 5% в январе — сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщает РБК со ссылкой на финансовую группу «БКС».

Годом ранее темпы роста категории с накоплениями 50—100 тыс. рублей были нулевыми, но в ближайшие годы численность таких клиентов будет удваиваться ежегодно, прогнозируют эксперты. Доля инвесторов с маленькой суммой счета растет быстрее других категорий. При этом инвесторы-новички начинают торги с небольших сумм и довольно долго держат незначительные средства, придерживаясь стратегии buy & hold («купи и держи»). Покупают чаще всего акции «голубых фишек» российского или американского рынка.

По последним доступным данным ЦБ, во II квартале 2019 года средний по рынку размер среднего индивидуального инвестиционного счета (ИИС) на брокерском обслуживании снизился со 117 тыс. до 104 тыс. рублей, в доверительном управлении — с 373 тыс. до 334 тыс. рублей.

По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, тенденция к снижению среднего размера счета — общая для рынка. У клиентов «Финама» он снизился с 630 тыс. до 540 тыс. рублей год к году. Связано это прежде всего с увеличением среди клиентов доли «депозитчиков», которые на первом этапе приносят относительно небольшие суммы.

Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считают эксперты. Банки были заинтересованы в росте объемов вкладов, когда потребкредитование росло двузначными темпами, но ЦБ принял ряд мер по его охлаждению, и скорость прироста в ближайшие кварталы может снизиться до нуля. Поскольку маржинальные виды кредитования перестают быстро расти, банкам интереснее получать комиссионные доходы от продажи инвестиционных инструментов, отмечают эксперты.