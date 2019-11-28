Российской семье в среднем потребуется 10,5 года, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Такие выводы экспертов «Авито Недвижимости» приводит агентство ТАСС со ссылкой на имеющееся в его распоряжении исследование.

В расчетах эксперты взяли среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в ноябре 2019 года, по данным «Авито Недвижимости», а также данные «Авито Работы» по среднему ежемесячному доходу на одного человека в семье. Эксперты исходили из минимального первоначального взноса в 10% от стоимости квартиры и ипотечной ставки на уровне 10% годовых.

«В ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в России составила 3 445 107 рублей, а средняя зарплата — 39 200 рублей в месяц. Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за десять лет и шесть месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры», — говорится в исследовании.

По подсчетам экспертов, быстрее всего могут выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру семьи из Челябинской области. При средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке 1,06 млн рублей и средней зарплате 32,6 тыс. рублей погасить жилищный кредит получится за два года и восемь месяцев. На втором месте — Красноярский край, где при средней цене на однокомнатную квартиру 1,2 млн рублей и среднем заработке 36,3 тыс. рублей на эти цели потребуется три года. На третьем месте — Пермский край, где погасить ипотеку можно за три года и три месяца при средней зарплате 32,8 тыс. рублей и средней стоимости квартиры 1,2 млн рублей.

«В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России, что сказывается и на сроках погашения ипотеки: 24 года против десяти лет и шести месяцев. Это при условии, что стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года составляет почти 7,34 млн рублей, а средняя зарплата — 59 тыс. рублей в месяц», — отмечается в исследовании «Авито Недвижимости».

В Санкт-Петербурге погасить ипотеку можно за десять лет, если взять среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в 4,13 млн рублей и средний заработок в 48,9 тыс. рублей.

Напомним, летом в ипотечном подразделении Росбанка «Росбанк Дом» (бывший банк «ДельтаКредит», присоединенный к Росбанку) подсчитали, что проще всего платить по ипотеке в Магадане и на Ямале, а сложнее всего — в Севастополе, Приморье и Москве.

Согласно мартовскому исследованию агентства «РИА Рейтинг», Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области лидируют среди российских регионов по доступности ипотеки.



В первом полугодии 2019 года за ипотечными кредитами активнее остальных россиян обращались жители Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области.