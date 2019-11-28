В России планируется создать Центр четвертой промышленной революции — организацию, которая займется развитием искусственного интеллекта (ИИ), пишут «‎Известия» . Создать такую организацию в стране предложила международная организация «‎Всемирный экономический форум»,‎ говорится в письме министра экономического развития Максима Орешкина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Центр поможет России повысить конкурентоспособность экономики, стать одним из лидеров в отрасли, а также усилить эффективность мероприятий Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта до 2030 года, говорится в письме. Чтобы быть частью мировой сети центров промышленной революции, РФ необходимо платить «Всемирному экономическому форуму» ежегодный взнос в размере 1 млн долларов, следует из документов. При этом минимальный срок участия — три года, таким образом, организация обойдется минимум в 3 млн долларов.

Предполагается, что российский Центр четвертой промышленной революции будет работать на базе Сбербанка.

Минэкономразвития будет курировать федеральный проект по искусственному интеллекту Конечной целью внедрения ИИ в ведомстве видят повышение уровня доходов населения на базе роста производительности труда.

В пресс-службе аппарата правительства заявили, что прорабатывают вопрос появления такой организации, и отметили, что ответственным за нормативное регулирование искусственного интеллекта предполагается определить Минэкономразвития, а в дальнейшем эксперты центра могут быть привлечены в том числе к разработке законопроекта о регуляторах «песочниц».

По словам экспертов, инициатива Минэкономразвития стимулирует развитие искусственного интеллекта в разных областях. При этом развитие искусственного интеллекта имеет и негативные стороны. Например, система распознавания лиц на улицах резко снижает преступность, но в то же время лишает граждан свободы передвижения. Спорным они считают и внедрение ИИ в корпоративной структуре Сбербанка: это высокотехнологичная кредитная организация, которая активно развивается самостоятельно. Участие государства создает конфликт интересов: для Сбербанка внедрение ИИ выступает средством, а не целью, чего не скажешь о Центре промышленной революции, поясняют эксперты.