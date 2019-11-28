В России планируется создать Центр четвертой промышленной революции — организацию, которая займется развитием искусственного интеллекта (ИИ), пишут «‎Известия». Создать такую организацию в стране предложила международная организация «‎Всемирный экономический форум»,‎ говорится в письме министра экономического развития Максима Орешкина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Центр поможет России повысить конкурентоспособность экономики, стать одним из лидеров в отрасли, а также усилить эффективность мероприятий Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта до 2030 года, говорится в письме. Чтобы быть частью мировой сети центров промышленной революции, РФ необходимо платить «Всемирному экономическому форуму» ежегодный взнос в размере 1 млн долларов, следует из документов. При этом минимальный срок участия — три года, таким образом, организация обойдется минимум в 3 млн долларов.

Предполагается, что российский Центр четвертой промышленной революции будет работать на базе Сбербанка.

Минэкономразвития будет курировать федеральный проект по искусственному интеллекту
Минэкономразвития будет курировать федеральный проект по искусственному интеллекту

Конечной целью внедрения ИИ в ведомстве видят повышение уровня доходов населения на базе роста производительности труда.

В пресс-службе аппарата правительства заявили, что прорабатывают вопрос появления такой организации, и отметили, что ответственным за нормативное регулирование искусственного интеллекта предполагается определить Минэкономразвития, а в дальнейшем эксперты центра могут быть привлечены в том числе к разработке законопроекта о регуляторах «песочниц».

По словам экспертов, инициатива Минэкономразвития стимулирует развитие искусственного интеллекта в разных областях. При этом развитие искусственного интеллекта имеет и негативные стороны. Например, система распознавания лиц на улицах резко снижает преступность, но в то же время лишает граждан свободы передвижения. Спорным они считают и внедрение ИИ в корпоративной структуре Сбербанка: это высокотехнологичная кредитная организация, которая активно развивается самостоятельно. Участие государства создает конфликт интересов: для Сбербанка внедрение ИИ выступает средством, а не целью, чего не скажешь о Центре промышленной революции, поясняют эксперты.