Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова к трем годам колонии. Он признан виновным в совершении кражи из кредитной организации в размере 1,78 млрд рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Карпов, будучи председателем правления банка «Советский», совместно с иными лицами в составе организованной группы похитил денежные средства кредитного учреждения в размере 1,78 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Злоумышленники перечислили указанные денежные средства на банковские счета подконтрольных им организаций.

Карпов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.