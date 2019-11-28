Арбитражный суд Московского округа подтвердил взыскание по заявлению Агентства по страхованию вкладов 1,4 млрд рублей с бизнесмена Анатолия Мотылева и еще двух лиц, контролировавших банк «Компания Розничного Кредитования» (КРК), говорится в постановлении суда.

Столичный арбитраж 21 июня по иску АСВ взыскал денежные средства с Мотылева, бывшего председателя правления банка Максима Соболева и члена правления Антона Шараева. В то же время суд отклонил требование АСВ в части взыскания денежных средств еще с трех экс-менеджеров организации. Апелляционная инстанция 6 сентября оставила это решение без изменения.

Суд в рамках иска АСВ постановил взыскать с Мотылева и двух экс-топов банка «КРК» 1,44 млрд рублей Заявление АСВ удовлетворено частично: привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Анатолий Мотылев, Максим Соболев и Антон Шараев.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2015 года удовлетворил заявление АСВ, которое ранее являлось ликвидатором банка, о банкротстве кредитной организации. В процессе ликвидации «КРК», по информации агентства, была установлена недостаточность активов кредитной организации для удовлетворения его текущих обязательств. В связи с этим ликвидатор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка банкротом.

Ликвидатор в июле 2016 года сообщил, что банк «Компания Розничного Кредитования» направил на выплаты вкладчикам 1,7 млрд рублей. Общий размер установленной задолженности перед кредиторами составляет 6,01 млрд рублей, перед кредиторами первой очереди — 5,5 млрд рублей.

ЦБ отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций 11 июля 2014 года.