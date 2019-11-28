Банк «Таврический» предлагает оформить «АРТ-карту» в категории Mastercard Platinum в рублях.

В рамках бонусной программы начисляется 5% бонусами от суммы покупок в определенных категориях торговых точек, список которых указан на сайте банка. Бонусами в дальнейшем можно полностью компенсировать операции по оплате товаров или услуг в категориях «Развлечения», «Театр», «Концерты» (1 бонус равен 1 рублю). Минимальная сумма покупки — 100 рублей, максимальное количество бонусов за одну операцию — 2 тыс. При поддержании среднемесячного остатка на счете карты от 5 тыс. рублей будет также начислено 5% годовых бонусами. Срок действия бонусов — 12 месяцев.

Плата за обслуживание составляет 199 рублей в месяц, при среднемесячном остатке на счете карты свыше 50 тыс. рублей комиссия взиматься не будет.

Снятие наличных в устройствах банка — бесплатное. В банкоматах сторонних банков комиссия не взимается до 50 тыс. рублей в месяц, за снятие свыше этой суммы комиссия составит 1% (минимум 200 рублей). В кассах сторонних банков — 2% (минимум 200 рублей).

СМС-информирование обойдется в 59 рублей в месяц. Выпуск карты Priority Pass — бесплатный.

«Данная карта будет интересна клиентам, часто совершающим покупки в категории «Развлечения». К плюсам карты можно отнести возможность снижения или отмены платы за обслуживание, а также бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах в сумме до 50 тысяч рублей в месяц», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.