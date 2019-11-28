Совкомбанк снизил ставки по вкладам в долларах, а также отменил прием депозитов в евро.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 500 долларов.

«Максимальный доход» (на три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) размещается под 1,1—1,9% годовых (ранее — под 1,2—2,4%). Выплата процентов — в конце срока.

«Постоянный доход» (на срок от одного месяца до трех лет) можно открыть под 0,8—1,4% годовых (до этого — под 1—1,6%). Депозит пополняемый. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Процентные ставки по «Удобному» (на срок от одного месяца до трех лет) составляют 0,8—1,4% годовых (прежде — 1,1—2,3%). Возможно внесение дополнительных взносов. Проценты выплачиваются в конце срока.

Кроме того, с 28 ноября в Совкомбанке действует новый вклад — «Зимний праздник с Халвой», который пришел на смену депозиту «Продли лето с Халвой».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — два, шесть месяцев и один год. Доходность вложения составляет 5,8—6,3% годовых. При использовании вкладчиком карты «Халва» возможно увеличение ставки на 1 процентный пункт. Пополнение предусмотрено. Выплата процентов — в конце срока.