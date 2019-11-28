Микрофинансовые организации с начала года резко сократили количество точек присутствия. Об этом рассказал на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

«С начала 2019 года было сокращено более двух тысяч точек», — сообщил зампред ЦБ. По его словам, речь идет в первую очередь о выдаче PDL-займов («займов до зарплаты»). Такая ситуация является следствием снижения количества выданных микрокредитов из-за вступивших в силу с 1 июля ограничений по дневной ставке — не более 1%.

По словам Чистюхина, в общей сложности с начала года микрофинансовые организации сократили объем выдачи займов офлайн на 30%. При этом они нарастили объем выдачи онлайн-займов на 50%.

Согласно данным реестра Банка России, на 15 ноября 2019 года в России зарегистрировано 1 826 МФО.

В интервью агентству ТАСС Чистюхин назвал переход PDL-займов в онлайн-пространство позитивной тенденцией и отметил, что сокращение числа стационарных точек МФО в местах большого скопления людей приводит к снижению количества спонтанно принятых решений о заимствовании. По его словам, на данный момент 58 микрофинансовых организаций выдают через онлайн-канал больший объем PDL-займов, чем 557 МФО, у которых в наличии только офлайн-канал выдачи.

«Структура портфеля микрозаймов с начала года остается стабильной: большую часть составляют займы IL (займы на срок до одного года. — Прим. ТАСС) — 58%, 24% — PDL, 18% приходится на займы МСП», — рассказал Чистюхин в интервью.

«Ведущие игроки постепенно смещают фокус своего внимания с сегмента PDL-выдач, развивая среднесрочные продукты и переходя в смешанную бизнес-модель», — указал он.

В числе прочего представитель ЦБ упомянул, что количество обращений в отношении МФО «увеличилось соразмерно росту рынка (плюс 30,4% по сравнению с первым полугодием 2018 года), при этом большую часть из них корректнее называть не жалобами, а запросами на разъяснение законодательства».

«Основные темы жалоб: наряду с традиционно большим количеством жалоб на процедуры взыскания после введения ограничений произошел резкий рост числа жалоб на превышение суммы начисленных процентов (примерно в 12 раз по сравнению с первым полугодием 2018 года). При этом стоит отметить, что по результатам проверок значительная часть жалоб (около 85%) по данной проблеме не находила подтверждения», — сказал Чистюхин.