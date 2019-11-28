Сбербанк снижает на 0,5 процентного пункта ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков. С 29 ноября рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых.

В сообщении кредитной организации уточняется, что в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте, а также получить кредит наличными на любые цели.



В банке напомнили, что ранее он уже снизил на 0,3 п. п. ставки по кредитам на приобретение готового жилья и на 0,4 п. п. — на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, а в шести регионах снижение составило 0,6 п. п.: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Новосибирской области. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке — от 8,5%.