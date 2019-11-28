Сбербанк и группа компаний Сognitive Technologies объединяют усилия для развития беспилотных технологий и создают компанию Cognitive Pilot. Продукты и решения Cognitive Pilot будут использованы для развития проектов цифровой экономики в сфере транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта, уточняется в сообщении банка.

Стороны подписали юридически обязывающие документы, закрытие сделки состоится в декабре 2019 года. Сбербанк получит 30% акций компании, а 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Возглавит компанию Ольга Ускова, основатель Cognitive Technologies.

«Cognitive Pilot будет работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами. Преимуществами развиваемых Cognitive Technologies технологий является высокая надежность и точность работы в различных погодных и климатических условиях за счет применения компьютерного зрения на базе нейронных сетей глубокого обучения и миллиметровой радиолокации, а также то, что на ряд решений компании уже существует коммерческий спрос», — отмечается в сообщении банка.



Cognitive Technologies реализует проекты по созданию систем автономного управления сельскохозяйственной техникой, железнодорожными локомотивами, трамваями и разработке компонентов для беспилотных автомобилей. Клиентами Cognitive Technologies являются Hyundai Mobis, ОАО «РЖД», группа «Русагро», ПК «Транспортные системы», крупнейшие международные производители транспортных средств, указано в справке Сбербанка.