Минпромторг РФ зарезервировал около 5 млрд рублей на льготное автокредитование в 2020 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы предусмотрели средства на поддержку автопрома на следующий год — в частности, на лизинг и на льготное автокредитование. Кроме того, у нас есть еще задолженность, которую мы должны закрыть перед банками за предыдущий период по прошлым правилам (льготных программ. — Прим. ред.). На новый (период. — Прим. ред.) мы тоже зарезервировали определенный объем средств, вопрос — с какого месяца, мы будем смотреть на конъюнктуру, советоваться с представителями отрасли. На льготное автокредитование — около 5 миллиардов (рублей. — Прим. ред.), если мы говорим о новых кредитах», — сказал он.