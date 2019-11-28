• Доля инвесторов с небольшой суммой счета — 50—100 тыс. рублей — за последний год выросла вдвое: с 5% в январе — сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, следует из данных на финансовой группы «БКС». Годом ранее темпы роста категории с накоплениями 50—100 тыс. рублей были нулевыми, но в ближайшие годы численность таких клиентов будет удваиваться ежегодно, прогнозируют эксперты. Доля инвесторов с маленькой суммой счета растет быстрее других категорий. При этом инвесторы-новички начинают торги с небольших сумм и довольно долго держат незначительные средства, придерживаясь стратегии buy & hold («купи и держи»). Покупают чаще всего акции «голубых фишек» российского или американского рынка.

• На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru: кроме общедоступной информации выгрузка содержит логины и пароли 500 тыс. человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на основателя и технического директора компании Device Lock Ашота Оганесяна. Как считают эксперты, если в найденной базе утечки присутствуют пароли, значит, они хранились в открытом для владельцев сайта виде. А если получается ввести логин и пароль из утекшей базы и попасть на страницу пользователя, это говорит о слабой защищенности процесса авторизации. Злоумышленникам, если они обладают личными данными и паролями пользователей, «будет чаще всего несложно обнаружить аккаунты пользователя в соцсетях, попытаться проникнуть в их почту».



• ЦБ готов разрешить банкам не подключать к Единой биометрической системе (ЕБС) офисы с малой площадью или одним сотрудником. По словам представителей банков, сейчас регулятор прорабатывает критерии для мини-офисов: для полноценного и безопасного сбора биометрических слепков помещение должно соответствовать определенным требованиям. Официального решения еще нет: для этого сначала нужно обновить закон.



• Российской семье в среднем потребуется 10,5 года, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке. В расчетах эксперты взяли среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в ноябре 2019 года, по данным «Авито Недвижимости», а также данные «Авито Работы» по среднему ежемесячному доходу на одного человека в семье. Эксперты исходили из минимального первоначального взноса в 10% от стоимости квартиры и ипотечной ставки на уровне 10% годовых.

