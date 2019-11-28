Компания «ЛУКОЙЛ» опубликовала расчетную цифру дивидендов за III квартал 2019 года в размере 120 рублей на акцию. Как полагает аналитик Альфа-Банка Антон Корыцко, в итоге размер совокупного дивиденда на акцию по итогам 2019-го составит 486 рублей, что соответствует дивидендной доходности на уровне 8%. Он прогнозирует, что в следующем году выплаты могут составить 706 рублей на акцию при доходности 11,6%.

Поводом для увеличения дивидендов может стать сокращение затрат нефтяной компании. Несмотря на рост капитальных вложений нефтяной компании в IV квартале этого года, совокупные расходы компании за год могут оказаться ниже прогнозов. Об этом сообщил менеджмент «ЛУКОЙЛа» в рамках прошедшей конференции с инвесторами.

«Это позитивно в краткосрочной перспективе, так как любую сумму неизрасходованных за год капиталовложений компания направит на дивиденды», — отмечает Корыцко.