Банк «Акрополь» внес изменения в линейку вкладов. Депозит «Доходный» (на 31, 91, 181 день, один и два года) в рублях открывается под 4—6,25% (ранее — под 3,8—7%), в долларах — под 0,25—1,25% годовых (прежде — под 0,2—0,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Доходный+» (на 91, 181 день, один и два года) в рублях привлекается под 4,25—6% (вместо 3,55—6,75%), в долларах — под 0,25—1% годовых (до этого — 0,1—0,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Доходность «Ликвидного» (от 150 тыс. рублей, 5 тыс. долларов на 181 день, один и два года) в рублях составит 4—5% (прежде — 1,3—3,5%), в долларах — 0,4—0,9% годовых (вместо 0,1—0,2%). Возможны дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются в конце срока.

Кроме того, по указанным вкладам завершен прием средств в евро. Также прекращено оформление депозитов «Юбилейный+» и «Капитал».