Рост монетизации остается ключевым долгосрочным драйвером и главным приоритетом для бизнеса HeadHunter, отмечают в своем обзоре аналитики «Атона». По их мнению, улучшенная монетизация должна помочь компании выйти на неплохие темпы роста в более долгосрочной перспективе. Эксперты рекомендуют инвесторам покупать акции компании, ожидая роста их стоимости до 23 долларов.

«Компания торгуется с дисконтом 40% к мировым аналогам по P/E 2020, и недавняя коррекция акций (снижение на минус 12% с максимумов 2019-го), на наш взгляд, является хорошей точкой входа», — написали аналитики инвесткомпании.

HeadHunter разместил свои акции на NASDAQ в мае этого года по 13,5 доллара за бумагу. Сейчас они торгуются на рынке на уровне чуть ниже 20 долларов. В «Атоне» полагают, что следующим катализатором для роста котировок может стать финансовая отчетность за III квартал, которая выйдет 6 декабря.

«Текущие мультипликаторы сопоставимы с показателями крупных российских IТ-компаний, но имеют дисконты к мировым сайтам объявлений… Оценка HeadHunter подразумевает дисконты примерно 40% и 32% к мировым сайтам объявлений по P/E и EV/EBITDA 2020 соответственно», — рассчитали аналитики «Атона».