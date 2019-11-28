Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с технологиями и возможностями искусственного интеллекта, представленными Сбербанком. Главу правительства поприветствовала цифровой аватар Сбербанка Елена, созданная с помощью синтеза речи и мимики, а также искусственных нейронных сетей. Она представилась и сообщила, что рада приветствовать премьер-министра на выставке инновационных разработок. Премьер поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, есть ли у Елены реальный прототип или это полностью продукт искусственного интеллекта. Греф ответил, что похожая девушка действительно существует.

Медведеву продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, который является 29-м в мире по мощности, его производительность — 6,7 петафлопса. Греф рассказал, что суперкомпьютер размещен в публичном облаке. При этом Сбербанк использует возможности Christofari на коммерческих условиях. «Мы договорились, что по ночам, в ночное время будем бесплатно предоставлять доступ для вузов и для каких-то исследовательских работ», — сказал Греф. «Это благородно», — прокомментировал Медведев. Для стартапов также существует супервыгодный тариф использования этих мощностей — 100 рублей за 100 минут в течение трех с половиной дней. Греф пояснил, что программное обеспечение суперкомпьютера имеет специальную конфигурацию, приспособленную под искусственный интеллект. «Там принципиально другая архитектура», — сказал он.

Суперкомпьютер Сбербанка попал в топ-30 мирового рейтинга Суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа Сбербанка) совместно с американской технологической компанией NVIDIA, попал в топ-500 мирового рейтинга самых мощных компьютеров. В обновленном рейтинге он занял 29-е место.

Премьер-министру также представили технологию дополненной реальности. Это решение позволяет клиенту с помощью очков виртуальной реальности выбрать квартиру, увидеть ее будущую отделку, мебель и т. д., то есть гораздо быстрее принять решение о покупке. Медведев заинтересовался этой технологией, заметив, что когда раньше застройщики продавали квартиры на этапе строительства, «там ничего невозможно было представить». «В принципе, задача такова, чтобы можно было в течение одного часа прийти, выбрать квартиру, получить кредит, не выходя из одного офиса, принять решение о том, какая отделка нужна, заказать отделку и переехать в квартиру уже, собственно говоря, под ключ», — пояснил суть технологии Греф.

Глава правительства также познакомился с работой Ситуационного центра кибербезопасности Сбербанка. В изолированном помещении без окон премьеру показали, как сотрудники центра справляются с учебной хакерской атакой на банк, рассказали о реальных попытках проникнуть в информационные системы финансового учреждения и о количестве предотвращенных нападений. Также Медведев стал свидетелем диалога сотрудницы ситуационного центра с клиенткой Сбербанка, которая чуть не стала жертвой мошенников.