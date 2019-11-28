В России широкое распространение получают мошенничества, совершенные с использованием различных сервисов для знакомств, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

«Широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете», — сказал Куренной на ведомственном канале «Эфир».

По его словам, если раньше обман и злоупотребление доверием основывались на стратегиях различного рода психологического воздействия, то сейчас существенное влияние оказывает внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации.

«Случаи мошенничества, в основе которых лежит использование разнообразной экономически значимой компьютерной информации, обусловлены криминализацией телекоммуникационных и компьютерных систем связи», — пояснил представитель Генпрокуратуры.