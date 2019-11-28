Группа «ВЭБ.РФ» за девять месяцев 2019 года сократила убытки почти в четыре раза — до 18,6 млрд рублей против 69,6 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Капитал группы за девять месяцев 2019 года увеличился на 147,3 млрд рублей, или на 51,8%, и на 30 сентября 2019-го составил 431,4 млрд.

Активы по состоянию на 30 сентября 2019 года достигли 3,21 трлн рублей. По сравнению с началом года объем активов уменьшился на 152,4 млрд рублей (4,5%), что связано со снижением кредитного и лизингового портфеля, а также активов групп выбытия и долгосрочных активов, предназначенных для продажи.

Операционный доход за девятимесячный период 2019 года вырос и составил 48,3 млрд рублей по сравнению с 18,6 млрд за аналогичный период 2018-го.