Связь-Банк снизил ставки по ипотечному кредитованию для клиентов некоторых категорий до 8,65%—10,3% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Воспользоваться максимально низкой ставкой по ипотечным программам Связь-Банка могут держатели банковских карт по зарплатным проектам Связь-Банка, а также клиенты «Акционных партнеров» при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования», — говорится в сообщении.

Связь-Банк выдает кредиты на приобретение квартир в новостройках, на вторичном рынке и готовых домов с земельными участками. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области и Краснодарском крае возможно взять ипотечный кредит в Связь-Банке на покупку лофтов или апартаментов.