Банк России может выдвинуть единые требования к определению уровня достаточности капитала для банка и его микрофинансовой организации (МФО), сообщает «Коммерсант» . Выявлены случаи регуляторного арбитража при передаче клиентов между аффилированными банками и МФО. Об этом сообщил в кулуарах конференции «Микрофинансирование: время взрослых решений» зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, при выявлении случаев, когда МФО принимает на себя займы от кредитной организации, требования для нее будут банковские.

Собеседник издания в крупном банке отметил, что если ЦБ «будет выставлять единые требования по капиталу к банкам и банковским МФО, то под вопросом будет сама жизнеспособность последних». По мнению представителей кредитных организаций, работа ЦБ по сдерживанию потребкредитования в части более жестких требований к МФО положительно скажется на заемщиках с высокой предельной долговой нагрузкой (ПДН) и на участниках рынка. При этом ситуация, когда у розничных банков существуют собственные аффилированные МФО, является прямой угрозой как стабильности самих банков, так и банковской системе в целом.

Банки с «родственными» МФО рисков в таких связях не видят.

По мнению экспертов, практика распределения клиентов между банком и родственной МФО может, с точки зрения регулятора, затруднять сдерживание роста необеспеченного кредитования — кредиты заемщикам с ПДН более 50%, выданные с баланса МФО, будут создавать меньшую нагрузку на капитал, чем с баланса банка. Поэтому банк может направлять клиентов с более высокой ПДН в МФО. Правозащитники уверены, что распределение клиентов, напротив, идет банкам на пользу — это позволяет банку не потерять клиента и не принимать повышенные риски.