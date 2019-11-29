Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренный будущим законом «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК) механизм стабилизации условий, пишут «Известия» . Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации. Он уточнил, что до 2024 года из этих 70 трлн рублей Минфин рассчитывает привлечь хотя бы 30 трлн рублей.

Ключевая идея законопроекта — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Предусмотрено два режима: общий — предусматривает защиту на три года от любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные мероприятия и гарантирует неизменность ставок по ряду налогов на срок от шести до 20 лет, а также условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий минимум на три года.

В Госдуме и Совете Федерации в целом идею создания неизменных для бизнеса условий поддержали, но законопроект парламентарии раскритиковали. Комитеты Госдумы увидели в документах дискриминацию регионов. Так, большинство базовых механизмов и основополагающих процедур инвестирования в рамках соглашений устанавливается подзаконными актами правительства. Таким образом, роль регионов в этих вопросах сведена к минимуму.

Представители комитета по финрынкам критикуют законопроект. Они уверены, что документ стимулирует инвестиции за счет ущемления прав региональных и местных органов власти — ограничения на рост налоговой нагрузки в основном связаны либо исключительно со сборами в местные бюджеты, либо с налогом на прибыль, большая часть которого также поступает в регионы.

Минфин пообещал отменить устаревшие нормы законодательства об инвестициях Законопроект предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций.

Андрей Иванов заявил, что соглашения в своем базовом варианте не предполагают никаких мер господдержки, отражающихся на доходах местных бюджетов. В предлагаемых будущим законом механизмах заинтересован не только федеральный уровень, но и региональный, поскольку проекты не могут быть реализованы в отрыве от субъекта, добавили в пресс-службе Минфина. Также предусмотрена возможность заключения региональных СЗПК, для которых установлены пониженные требования к объему собственных инвестиций и бюджету проекта.