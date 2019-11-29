В Сбербанке стартовала акция для держателей карт Mastercard премиальной категории (Platinum и выше). Акция «Повышенные бонусы «Спасибо» для карт Mastercard Platinum / Mastercard World Black Edition / «World Mastercard Black Edition Премьер» / World Elite Mastercard» предусматривает возврат держателю при приобретении им авиабилетов 10% от суммы покупки бонусами «Спасибо», следует из сообщения кредитной организации.

«Для того чтобы воспользоваться акцией, нужно быть участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплатить покупку авиабилетов на сумму не менее 20 тысяч рублей картой Mastercard Сбербанка. После оплаты покупки участнику вернутся бонусы «Спасибо» в размере 10% от суммы чека», — поясняют в банке.



Акция будет проходить до 31 декабря этого года.