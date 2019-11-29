Почта Банк с 29 ноября ввел вклад «Новогодний» и понизил ставки по депозитам. «Новогодний» открывается на 275 дней под 6,2% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены в течение десяти календарных дней с даты оформления договора. Расходные операции невозможны. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Предложение действует до 30 января 2020 года.

По вкладу «Капитальный» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 546 дней) процентные ставки составят 4,8—5,1% годовых (ранее — 5,3—5,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Доходный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 4,6—4,8% годовых (прежде — под 5,1—5,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 4,7% годовых (вместо 5,2%). Проценты ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы для депозитов «Капитальный» и «Доходный» предусмотрены в течение десяти календарных дней, а для «Накопительного» — в течение всего срока действия договора.