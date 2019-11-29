Оператор связи Tele2 намерен выходить на рынки новых регионов РФ, среди потенциально рассматриваемых — Ставропольский край. Об этом заявил журналистам в пятницу генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, передает ТАСС.

«Выход в новые регионы — для нас довольно сложные инвестиции ввиду того, что это долгосрочно окупаемые инвестиции. На каждый регион мы смотрим отдельно, на его бизнес-кейс, и соответственно принимаем решения. Мы смотрим на некоторые южные регионы. Конкретных решений пока не принято. Прежде всего мы смотрим на Ставропольский край — это крупнейший регион на юге, где мы не присутствуем», — сказал Эмдин.

Он отметил, что запуск сети в Ставропольском крае может произойти уже в 2021 году, для этого в 2020-м начнется строительство необходимых коммуникаций.



«Надеюсь, что мы сможем порадовать себя и общественность тем, что на нашей карте появятся новые регионы, как на юге, так и в других макрорегионах. Мы это делаем исходя из своих бизнес-историй. Первичны рентабельность компании и эффективность ее развития», — добавил генеральный директор.

