Банк «Ак Барс» опубликовал финансовые результаты деятельности за девять месяцев 2019 года: чистая прибыль составила 4,96 млрд рублей по МСФО, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистые процентные доходы до резервов увеличились на 26,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 10,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 2,1% и составили 2,4 млрд рублей.

Рентабельность капитала банка составила 9,0%, рентабельность активов — 1,3%.

Корпоративные кредиты до вычета оценочного резерва под кредитные убытки увеличились до 142,6 млрд рублей, розничный кредитный портфель — до 89,4 млрд рублей. Чистый совокупный кредитный портфель с начала года составил 214,5 млрд рублей.

Активы банка на 30 сентября 2019 года выросли до 514,3 млрд рублей, капитал — до 75,3 млрд рублей. Средства клиентов на счетах банка на конец отчетного периода составили 410,9 млрд рублей.