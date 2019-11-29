Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступил против координации действий ЦБ с правительством в вопросах поддержки совокупного спроса.

«ЦБ должен иметь независимость, то есть координироваться с правительством страны все-таки вряд ли разумно», — сказал он, отвечая на вопрос о своем отношении к предложению Минэкономразвития наделить правительство полномочиями по управлению совокупным спросом.

«А с точки зрения поддержки спроса — все-таки спрос не сам по себе поддерживается и не только за счет денежно-кредитной политики, а за счет структурных мер в экономике, когда возникает спрос на новые товары. Я думаю, что Минэкономразвития нужно больше мерами структурного характера заниматься», — добавил глава Счетной палаты.

Как отмечало Минэкономразвития в своем докладе в начале ноября, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам несет риски более низкого уровня совокупного спроса в экономике в 2020 году относительно базовой версии прогноза. Дефицит совокупного спроса в 2019 году превысит 1 трлн рублей, что окажет негативное влияние на темпы реального роста ВВП и уровень долговой нагрузки корпоративного сектора экономики, указывало ведомство.