Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), предусматривающий введение дополнительных штрафов за картельные соглашения, запрещенные антимонопольным законодательством, которые в том числе могут коснуться глав коммерческих структур.

В частности, предлагается дополнить УК положением о заключении или участии в картелях, если это повлекло повышение, снижение или поддержание цен на обязательных торгах. Штраф за это может составить от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Предусматриваются также принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Если картельная сделка или махинации с торгами были совершены главой организации, членом совета директоров, владельцем более чем 50% голосующих акций, организованной группой, штраф составит от 2 млн до 4 млн рублей, лишение свободы — до шести лет. В случае применения насилия или угроз, если деяние было сопряжено с уничтожением или повреждением имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, предусматривается штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Правительство готово ужесточить наказание за картели Бизнес поправками к законопроекту недоволен.

Доходом в крупном размере признается сумма свыше 100 млн рублей, доходом в особо крупном размере — 500 млн рублей. Под крупным ущербом подразумевается сумма свыше 20 млн рублей, под особо крупным — 60 млн рублей.

УК дополняется нормой, согласно которой «лицо, первым признавшееся в заключении картеля, освобождается от уголовной ответственности, при этом от него не будет требоваться возмещение причиненного всем картелем ущерба».

Также внесен законопроект о введении административной ответственности за создание помех для проведения внеплановых проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Для граждан штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — «от одной тысячной до одной сотой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг)» за прошлый год, но не менее 50 тыс. рублей.