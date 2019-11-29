Банк «Александровский» предлагает оформить «Индивидуальную зарплатную» карту категории Visa Gold. Плата за выпуск и обслуживание не взимается.

По картам начисляется кешбэк в размере 5% в категориях «АЗС», «Платные дороги», «Аптеки».

Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей в месяц, минимальная — 300 рублей.

При поддержании минимального ежедневного остатка на картсчете от 30 тыс. рублей начисляется 4% годовых, на сумму свыше 100 тыс. рублей проценты не начисляются.

Снятие наличных в устройствах банка — бесплатно. В банкоматах сторонних банков до 100 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается, свыше — 1,5% (минимум 150 рублей), в кассах — 3% (минимум 150 рублей).

Плата за СМС-информирование — 50 рублей в месяц.

«Преимуществами карты являются бесплатное обслуживание, наличие кешбэка и начисление процентов на остаток», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.