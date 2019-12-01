Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и акции по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Примсоцбанк предлагает новые карты «Классическая Кешбэк» и «Премиальная» в категориях Visa Platinum / Mastercard Platinum / «Мир Премиальная». Стоимость обслуживания по карте «Классическая Кешбэк» составляет 39 рублей в месяц, при этом плата за обслуживание не взимается при ежемесячных покупках на сумму от 10 тыс. рублей, а стоимость обслуживания по карте «Премиальная» составит 149 рублей в месяц (плата не взимается при ежемесячных покупках на сумму от 30 тыс. рублей).

Банк ДОМ.РФ предлагает оформить карту «Премиальная» в категории Mastercard World Black Edition. Выпуск карты осуществляется бесплатно. По карте предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 6% годовых в рублях (при условии совершения покупок на сумму 10 тыс. рублей и более).

Банк «Таврический» предлагает оформить «АРТ-карту» в категории Mastercard Platinum в рублях. В рамках бонусной программы начисляется 5% бонусами от суммы покупок в определенных категориях торговых точек, список которых указан на сайте банка. Бонусами в дальнейшем можно полностью компенсировать операции по оплате товаров или услуг в категориях «Развлечения», «Театр», «Концерты» (1 бонус равен 1 рублю). Минимальная сумма покупки — 100 рублей, максимальное количество бонусов за одну операцию — 2 тыс.

ВТБ и платежная система «Мир» запустили акцию «Доход на остаток выше с «Мультикартой ВТБ Мир». Клиенты банка — держатели пакета услуг «Мультикарта» на базе платежной системы «Мир» ежемесячно смогут получать до 10% на остаток по счету. Проценты начисляются на остаток средств на текущих счетах в рублях в течение месяца в зависимости от общей суммы покупок по картам в пакете услуг «Мультикарта».



Банк «Александровский» предлагает оформить «Индивидуальную зарплатную» карту категории Visa Gold. Плата за выпуск и обслуживание не взимается. По картам начисляется кешбэк в размере 5% в категориях «АЗС», «Платные дороги», «Аптеки». Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей в месяц, минимальная — 300 рублей.

ОТП Банк начал выпуск дебетовых карт «ОТП Максимум+» на базе национальной платежной системы «Мир». По карте предусмотрен кешбэк до 15% в следующих категориях: 15% от покупок в категории «Подарки»,10% в категориях «Каршеринг», «Такси», «Транспорт», «Кино», «Развлечения», «Аптеки», 1,5% от остальных покупок — максимальная сумма начисления кешбэка в месяц составит 5 тыс. рублей, скидки в магазинах и сервисах партнеров — до 20%.

