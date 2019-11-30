Ставки по вкладам продолжают снижать как небольшие частные кредитные организации, так и крупнейшие банки.



Банк «Открытие» снизил ставки по вкладам в рублях. Так, например, «Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,12% годовых (вместо 6,36%), «Надежный» — под 5,18—5,93% (ранее — под 5,43—6,17%) а «Основной доход» — под 4,98—5,75% (прежде — под 5,23—5,98%).

Банк «Русский Стандарт» понизил ставку по вкладу «Русский Стандарт — 20 лет!». Доходность депозита составляет 6,5% годовых (вместо 6,65%). Минимальная сумма вклада при его открытии в отделении — 30 тыс. рублей, через интернет-банк — 10 тыс. рублей. Срок размещения средств — 210 дней.

Фора-Банк понизил ставки по рублевым вкладам. Доходность «Сберегательного» составит 0,5—6% (ранее — 0,5—6,5%), а «Сберегательного Онлайн» — 1—6,7% годовых (прежде — 1,3—6,8%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней, два года.

Совкомбанк снизил ставки по вкладам в долларах, а также отменил прием депозитов в евро. Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 500 долларов. Так, например, «Максимальный доход» (на три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) размещается под 1,1—1,9% годовых (ранее — под 1,2—2,4%). Выплата процентов — в конце срока.

Экспобанк снизил ставки по вкладу «Доходный» в рублях. Депозит оформляется под 5,6—5,85% годовых (ранее — под 5,85—6,1%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок вклада — 366 дней. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

Банк «Уралсиб» понизил ставки по рублевым вкладам. Доходность депозита «Прогноз отличный» (от 100 тыс. рублей на 200, 400 и 1 100 дней) составит 5,7—7% (ранее — 5,8—7,2%), а «Янтарь» (от 3 млн рублей на 500 дней) — 6,45% годовых (вместо 6,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Почта Банк ввел вклад «Новогодний» и понизил ставки по депозитам. «Новогодний» открывается на 275 дней под 6,2% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены в течение десяти календарных дней с даты оформления договора. Расходные операции невозможны.



Россельхозбанк ввел новый вклад «Доходный пенсионный». Минимальная сумма депозита — 500 рублей. Сроки размещения — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней. Доходность вклада при условии выплаты процентов в конце срока составит 5,4—7%, а при ежемесячной выплате процентов — 5,35—5,9% годовых.