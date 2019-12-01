Опоздавшим с уплатой налогов начислят пени



До 2 декабря нужно успеть уплатить налоги на транспорт, землю и недвижимость за 2018 год. Это можно сделать в отделении банка по квитанции ФНС или через личный кабинет на госуслугах или сайте nalog.ru. Тем, кто не успеет расплатиться с налоговой, с 3 декабря начнут начислять пени.

Заканчивается госпрограмма по реструктуризации ипотеки

С 1 декабря заканчивается госпрограмма по реструктуризации ипотеки для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа действовала с 2015 года, реструктуризация проводилась через «ДОМ.РФ». Подать заявления в свой банк можно было до 1 декабря 2018 года, до 31 октября 2019-го банки могли передавать документы в «ДОМ.РФ». За время действия программы льготой успели воспользоваться больше 20 тыс. семей. При этом остаются другие программы поддержки ипотечных заемщиков: ипотека для семей с детьми по льготной ставке, «ипотечные каникулы» и собственные программы банков по реструктуризации.

Брокеров и управляющих обяжут подчинять стандартам

С 1 декабря финансовые брокеры и управляющие обязаны соблюдать базовые стандарты защиты прав и интересов потребителей, утвержденных Банком России годом ранее. Они должны будут размещать в офисах, на сайте и в приложениях информацию о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, членстве в саморегулируемой организации, а также об оказываемых услугах и порядке их получения. Кроме того, брокеры и управляющие обязаны предоставлять своим клиентам декларацию о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг. Особое внимание уделяется информированию клиентов о заключении сделок с использованием программ автоследования, приобретения паев ПИФов и производных финансовых инструментов.

Вырастут максимальные суммы компенсаций авиапассажирам

С 28 декабря вырастет максимально возможная сумма компенсации за вред, причиненный в связи с авиаперевозкой. Пределы ответственности авиакомпаний прописаны в Монреальской конвенции, их каждые пять лет пересматривает Международная организация гражданской авиации. Максимальная компенсация измеряется в особых единицах — СПЗ, величина которых сейчас равняется 1,37 доллара. По данным Росавиации, ответственность за смерть или увечья пассажира вырастет с 113 100 до 128 821 СПЗ, за задержки пассажира — с 4694 до 5346 СПЗ, за задержки багажа — с 1131 до 1288 СПЗ, за задержки груза — с 19 до 22 СПЗ.