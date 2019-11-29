Использование криптовалют для оплаты товаров и услуг можно запретить законодательно, но добиться исполнения такого запрета будет непросто. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В законопроекте о ЦФА (цифровых финансовых активах) эти инструменты (криптовалюты) запрещались. Соответственно, одновременно готовились другие законопроекты, которые были направлены на введение ответственности за организацию такой торговли на территории Российской Федерации. Но все это находится в стадии согласования, достаточно давно… Правоприменение имеет вопросы. Может быть, это одна из причин, что до сих пор эти законопроекты не согласованы», — сказал он.

Депутат отметил, что добиться правоприменения подобного запрета непросто, но добросовестных лиц это может остановить. В свою очередь те, «кто готов пуститься во все тяжкие», продолжат использовать криптовалюты. Также Аксаков добавил, что реализации такого запрета препятствует отсутствие четкого определения, чем, с точки зрения закона, является криптовалюта.

СМИ: в России планируют запретить расплачиваться криптовалютой Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены.

«Денежные суррогаты запрещены в России. Пока нет четкого определения, что криптовалюта — это денежный суррогат. Рубль является единственным платежным средством, но валюты же используются. Поэтому это все вопросы, требующие правового определения для того, чтобы можно было правоохранителям более спокойно работать с этим. Является ли это денежным суррогатом? А может быть, это электронная валюта?» — добавил депутат.

В Банке России уже неоднократно высказывались против легализации криптовалют в РФ, поскольку это несет в себе слишком много рисков, в частности в сфере отмывания денег.

«Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса… Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать», — сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, подчеркнув, что единственным законным платежным средством в РФ является рубль.