Ситибанк в рамках акции «Черная пятница — 2019» предлагает новым клиентам специальные условия по карточным продуктам.

При оформлении кредитной карты Citi Select или Citi Select Premium в период с 29 ноября по 31 декабря 2019 года держатели получат кешбэк за любые покупки, совершенные в течение 120 дней с момента одобрения карты, в размере 20%. Максимальная сумма вознаграждения — 5 тыс. рублей.

Держатели дебетовых карт CitiOne+ и Citi Priority при совершении покупок в период с 29 ноября по 1 декабря 2019 года на общую сумму 30 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно получат вознаграждение в размере 10% в заранее выбранной категории покупок — «одежда» или «электроника». Максимальный размер вознаграждения зависит от типа дебетовой карты и составляет 2 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно. Для участия в акции требуется предварительная регистрация и выбор категории до 31 декабря 2019 года.



«Данная акция направлена на стимулирование клиентов чаще пользоваться картой в повседневной жизни с целью получения дополнительной выгоды для себя. Карты поддерживают технологию бесконтактных платежей и участвуют в бонусной программе банка», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.

