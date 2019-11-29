Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в пятницу, что Англия покинет Евросоюз не позже 31 января 2020 года, если его Консервативная партия получит большинство по итогом выборов через две недели.

«Если мы сможем получить рабочее большинство, тогда мы выйдем (из ЕС) самое позднее 31 января», — сказал Джонсон радиостанции LBC.

Он также повторил, что не видит причин для Великобритании продлевать переходный период после Brexit до конца 2020 года.

На вопрос, предпочтет он быть премьер-министром или завершить Brexit, Джонсон ответил: «Я бы предпочел вывести нас из ЕС. Это я могу вам сказать».