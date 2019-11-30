• Волшебные чекбоксы, обратные таймеры, удобные кнопки согласия и куда более неудобные процедуры отмены. О том, как еще финансовые маркетологи ищут нашего внимания и денег, читайте в материале «Темные паттерны. Шесть относительно честных способов манипулировать финансовым сознанием потребителя».

• «Для тех, кто стремится к потенциально высокому доходу, но не готов рисковать». Под этим слоганом Сбербанк предлагает заработать на своих инвестиционных облигациях. Действительно ли инвесторы ничем не рискуют? Читайте об этом в «Разборе Банки.ру».

• Заблокировали потерянную карту? Рано расслабляться. С украденной бизнес-карты спустя два месяца после ее блокировки мошенники сняли больше 100 тыс. рублей. О том, как такое возможно и что делать, читайте здесь.

• Участие в IPO — мечта любого инвестора, ведь за короткий срок можно заработать десятки процентов. Однако для клиентов российских брокеров это сопряжено со множеством нюансов. Подробнее — в публикации «Лот в мешке. О каких рисках не догадываются российские инвесторы в IPO».

• Состояние долларовых миллионеров впервые уменьшилось после семи лет беспрерывного роста, причем сильнее всего удар пришелся по ультрабогатым. В том, почему это происходит и чем грозит, разбираемся в материале Банки.ру.