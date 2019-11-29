Прогноз Fitch на 2020 год по суверенным кредитным рейтингам стран Европы с развивающейся экономикой — «стабильный» после волны повышений в 2019-м. В настоящий момент такой прогноз имеют 18 из 22 стран региона, а еще у четырех он «позитивный».

По прогнозу агентства , рост ВВП замедлится в 2020 году в большинстве обозначенных стран из-за более слабого роста мировой экономики. Исключением из тренда аналитики называют Россию и Турцию, крупнейшие развивающиеся экономики региона. В России причиной станет повышение капитальных затрат на фоне ускорения реализации нацпроектов после медленного начального этапа, а в Турции продолжит ускоряться восстановление после валютного кризиса середины 2018 года.

В Fitch указывают, что ключевым драйвером положительных рейтинговых действий в отношении стран СНГ в последние годы было укрепление экономической политики, и этот тренд сохранится в 2020 году. В наибольшей степени продвинулась Россия, где макроэкономические показатели укрепились и продемонстрировали устойчивость к внешним шокам. Акценты сейчас смещаются в сторону поддержки экономического роста, и главная задача — обеспечить его ускорение без ущерба для стабильности.



В Fitch полагают, что для обозначенной группы европейских стран останутся актуальными политические и геополитические риски. В частности, геополитические факторы вместе с санкциями продолжат влиять на рейтинги России и Турции.