Чистая прибыль группы Газпромбанка по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 63,1 млрд рублей против 41,5 млрд в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистая процентная маржа составила 2,7% за отчетный период этого года против 2,8% в 2018 году. Чистые комиссионные доходы составили 21,7 млрд рублей в сравнении с 13,7 млрд за девять месяцев 2018 года и увеличились почти на 60%.

Активы составили 6,27 трлн рублей, снизившись за девять месяцев 2019 года на 3,9%. На 31 декабря 2018 года активы составляли 6,53 трлн рублей. Капитал группы вырос до 729,6 трлн рублей, или на 18,3%. Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 12,1% и 1,4%, соответственно в сравнении с 6,8% и 0,6% в 2018 году.