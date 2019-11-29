Средневзвешенная ипотечная ставка в октябре 2019 года снизилась до 9,4% годовых и достигла двухлетнего минимума. В сентябре ставка по ипотеке установилась на уровне 9,68%. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального банка России.

В октябре также отмечался максимальный с начала года рост объемов рынка ипотечного жилищного кредитования. Банки выдали в прошлом месяце 119 тыс. кредитов — это на 13,4% больше, чем в сентябре, — на сумму 271,3 млрд рублей (на 11,1% больше, чем в сентябре).

Совокупная задолженность по ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 ноября 2019 года составила 7,47 трлн рублей.