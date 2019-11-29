ВТБ проводит тендер на оказание услуг внешнего кол-центра для проведения телемаркетинга и телефонных опросов, а также некоторых других услуг, начальная (максимальная) цена договора составляет 4,7 млрд рублей, свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 11 декабря, итоги тендера будут подведены 30 декабря после пилотного обзвона претендентами в течение 10 рабочих дней — с 16 по 27 декабря. По итогам пилотного обзвона заказчик оценит квалификацию участников и определит победителей для заключения договоров на оказание услуг. Договор будет действовать по 31 декабря 2022 года.

Услуги включают продвижение продуктов и услуг банка по телефону, телефонные опросы, исходящий обзвон по базе мобильных телефонов клиентов для оценки качества консультаций. Также исполнитель будет осуществлять консультационную поддержку клиентов на входящем звонке, обработку письменных обращений и обращений в чате, а также аудит качества услуг центров обработки вызовов, с которыми у банка заключен договор.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23%) уставного капитала банка.