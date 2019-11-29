«Национальная Фабрика Ипотеки» снижает ставки по некоторым кредитным программам на 1,5 процентного пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

По новым условиям клиенты с документами о доходах «по найму» и «справкой» могут получить кредит на покупку жилья по ставке от 9,99% годовых в рублях, кредит на различные потребительские цели под залог квартиры по ставке от 10,99% годовых. Также снижение ставок коснулось клиентов с любой формой дохода, но имеющих «нестандартную» кредитную историю.

Если в ипотечной сделке используются средства социальной поддержки (материнский капитал, жилищная субсидия), то при покупке квартиры этих средств может быть достаточно для первого взноса и нет критерия по наличию сбережений клиента.

При использовании средств материнского капитала на частичное досрочное погашение кредита его сумма может составлять до 90% цены покупаемого жилья. По данным кредитам возможно ускоренное одобрение заявки и проведение регистрации сделки в электронном формате.