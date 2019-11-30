ВТБ ровно год не раскрывает размер задолженности своих заемщиков по странам. Последний раз госбанк публиковал сведения на 1 октября 2018 года, тогда там оказался кредит резидентам Центрально-Африканской Республики (ЦАР) на 12 млрд долларов, или 801 млрд рублей, пишут «Ведомости» .

В 2018 году агентство Reuters сообщило, что в квартальном отчете ВТБ, опубликованном Центробанком, была информация об этом кредите. Позже ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на 12 млрд долларов.



ЦБ раз в квартал публикует информацию о кредитах, которые российские банки выдали резидентам России и других государств; банки могут не раскрывать размер задолженности по каждой стране отдельно, если она составляет менее 5% от совокупного долга; однако ВТБ после допущенной ошибки и вовсе перестал раскрывать сведения о выданных кредитах в зависимости от страны. Не опубликовал он информацию и по состоянию на 1 октября этого года; представитель госбанка от комментариев отказался, ЦБ на запрос не ответил.



После публикации статьи представитель ВТБ уточнил, что банк передает в ЦБ информацию в полном объеме и в установленные сроки, а Банк России в соответствии с постановлением правительства от ноября 2018-го рекомендует банкам раскрывать информацию в ограниченном объеме, если в их отношении «есть меры ограничительного характера со стороны других стран», отметил он. При этом география заемщиков Сбербанка и Газпромбанка, которые вместе с ВТБ находятся под секторальными санкциями, на сайте ЦБ раскрывается.