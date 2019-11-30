Челябинвестбанк снизил ставки по потребительским кредитам. Так, диапазон ставок по кредиту с обеспечением «Выгодный» составляет 11,7—16,65% годовых, следует из релиза финучреждения.

Максимальный срок кредитования — семь лет.

«Ставка может быть снижена на два процентных пункта, если клиент при получении кредита до трех миллионов рублей пожелает застраховать жизнь и потерю трудоспособности. Размер страховки составляет 1,8% в год от суммы кредита. По кредитам от одного миллиона рублей процентная ставка временно увеличивается на один процентный пункт до подтверждения целевого использования», — отмечается в сообщении.



Кредиты без обеспечения «Доверительный» и «Зарплатный» можно получить по ставке от 11,65% до 20,8% годовых на срок до пяти лет. Максимальная сумма кредита — 2 млн рублей. «Такими кредитами могут воспользоваться клиенты, имеющие положительную кредитную историю или получающие зарплату в любом банке. Условия по кредитам без обеспечения предполагают оформление страховки в размере 1,8% в год от суммы кредита. В случае, если клиент откажется от страхования жизни и потери трудоспособности, ставка будет больше на 2,5 процентного пункта», — заключили в банке.